Стал известен прогноз погоды на ноябрь 2022 в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске в ноябре 2022 года. Прогнозы опубликовали популярные сервисы. По их данным, в последний месяц осени в город придёт снежная и морозная погода.

«Яндекс Погода» сообщает, что в ноябре 2022 года в Новосибирске не будет солнечных дней. С первых чисел и до конца месяца метеорологи сайта прогнозируют облачную погоду. В начале ноября, по их данным, будут идти дожди. До 3-го числа температура воздуха будет чуть выше нуля. А с 4-го числа в город придут заморозки. С 10-го ноября в Новосибирске похолодает до -8 градусов. Многие дни будут снежными, передают специалисты.

Сайт Gismeteo прогнозирует более тёплый ноябрь. По данным экспертов портала, днем в ноябре в Новосибирске будет в среднем -5, а вот ночью температура будет опускаться до -9 градусов. Солнечных дней, по информации сайта, в ноябре не будет. Переменная облачность ожидается лишь 1 и 10 ноября.

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