В Новосибирской области на флаги для Дня народного единства потратят 765 тысяч рублей

День народного единства в Новосибирске отметят с размахом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области нашли исполнителя для проведения Дня народного единства за 804 тысячи рублей. При этом большая часть суммы пойдет на приобретение шелковых флагов России. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил Центр патриотического воспитания региона. Целью флешмоба является формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, а также укрепление традиции отмечать этот праздник.

Мероприятие пройдет во всех городах и районах области с 28 октября по 4 ноября. За всю сумму исполнитель должен будет придумать сценарий, найти ведущего, звуковую аппаратуру, микрофоны и мониторы, а также подобрать музыку и в конце сделать фотоотчет.

В День народного единства весь регион одновременно должен будет исполнить гимн России, используя 35 флагов России на древке во всех городских округах и районах, при этом необходимо участие от 60 человек в каждом из них. Также нужно будет развернуть российский стяг в Новосибирске.

Для проведения акции закупят 1050 шелковых двухметровых флагов более чем за 765 тысяч рублей. Начальная цена контракта – 993 тысячи рублей, победитель аукциона проведет праздник за 804 тысячи рублей.

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