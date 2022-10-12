Пробки в Новосибирске 12 октября 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске 12 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 18 июля 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Заторы также на Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по Широкой улице, проезду Энергетиков, площадям Труда, Райсовета и Станционной улице. Движение затруднено по улицам Блюхера, Новогодней, по Советскому шоссе, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту в сторону правого берега.

На правобережье заторы на Большевистской, Восход, Бориса Богаткова, Добролюбова, Никитина и Кирова.

Уровень пробок на утро 12 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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