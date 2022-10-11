Новосибирцы пожаловались на отсутствие светофоров на площади Кирова

Местные считают, что отсутствие светофоров на пешеходном переходе несет реальную опасность. Фото: Людмила ВАРАКИНА

Новосибирцы пожаловались на отсутствие светофором на площади Кирова. По мнению местных, это только усугубляет ситуацию с пробками и не дает автомобилистам выехать со второстепенных дорог.

— Отсутствие светофора на площади Кирова сковывает город в ужасные пробки. Вдоль улицы Петухова в обе стороны располагаются в огромном количестве складские помещения, и весь основной грузовой транспорт передвигается именно по ней. При этом магистраль является своего рода южным транзитом Новосибирска, — рассказала Ирина в беседе с Горсайтом.

По её словам, отсутствие светофоров на пешеходном переходе через многополосную дорогу несет реальную опасность. По мнению Ирины, на проблемном участке не помешала бы многоуровневая развязка.

В мэрии на вопрос о сложившейся проблеме ответили, что новые светофоры в Новосибирске начнут устанавливать с 2023 года. Причем сначала будет проведен анализ интенсивности движения на разных участках и уже на его основе будут решать, куда необходимо поставить светофор, чтобы повысить пропускную способность конкретного участка дороги.

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