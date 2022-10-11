ХК «Сибирь» уступила «Адмиралу» со счетом 2:4

Новосибирцы уступили гостям со счетом 2:4. Фото: ХК «Сибирь»

В Новосибирске состоялся очередной матч континентальной хоккейной лиги, в котором «Сибирь» принимала гостей из Владивостока — хоккейный клуб «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2.

— Шайбы в ворота гостей забросили Тревор Мерфи и Тимур Ахияров, — сообщили в ХК «Сибирь».

Следующая игра «Сибири» состоится 13 октября. Новосибирцев будет принимать челябинский «Трактор». «Адмирал» же поедет в Астану, где встретится с «Барысом».

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