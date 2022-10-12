Погода в Новосибирске на 12 октября 2022 года: прохладно и пасмурно

На всякий случай захватите с собой зонтик.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске на 12 октября 2022 года будет прохладной и дождливой.
— Температура во вторник днём составит +5...+7 градусов, ночью - +11...+13 градусов. Будет переменная облачность, днем небольшой дождь. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9, местами 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит +2…+7 градусов. Днем температура поднимется до +8…+13 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди.
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