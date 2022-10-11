В Новосибирской области произошло землетрясение

Амплитуда землятресения была 4,8. Фото: Архив КП
В Купинском районе Новосибирской области произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в начале девятого вечера во вторник, 11 октября. Магнитуда землятресения была 4,8. Затронуло оно и соседние районы.
— От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности, — сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве добавили, что организована проверка социально-значимых объектов и объектов ТЭКиЖКХ. Предварительно во время землетрясения никто не пострадал.
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