Под Новосибирском промышленный альпинист сорвался с высоты и погиб

Парень погиб на месте. Фото: Инцидент Новосибирск

В поселке Краснообск под Новосибирском во время монтажных работ сорвался 19-летний промышленный альпинист. Молодой человек погиб на месте. Произошла трагедия 8 октября.

— Он два года занимался промышленным альпинизмом. Неизвестно почему так произошло. И точно непонятно с какого этажа сорвался, — рассказал КП-Новосибирск брат погибшего.

По его словам, брат давно увлекался альпинизмом. Около 9 лет назад начал заниматься скалолазанием и спортивным туризмом, потом перешел на альпинизм.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Как сообщили КП-Новосибирск в региональном СК, начата проверка.

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