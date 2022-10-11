Новосибирская область получит 334 миллиона на расселение аварийного жилья

Дополнительно на расселение аварийных домов выделят более 334 миллионов рублей. Фото: Мила СТРИЖ

Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета более 334 миллионов рублей на расселение аварийного жилья.

— Принято решение направить дополнительно 334,5 миллиона рублей на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, — рассказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Напомним, что 2023 году необходимо расселить около 6 тысяч человек, проживающих в аварийных домах общей площадью более 100 тысяч квадратов. И поскольку стоимость квадратного метра растет, было решено увеличить финансирование до 1,3 миллиарда рублей.

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