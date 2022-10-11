Заместитель начальника НВВКУ рассказал, как проходит подготовка мобилизованных

В НВВКУ рассказали о подготовке мобилизованных. Фото: Константин Кутузов

Заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) Ильфат Садыков рассказал о подготовке мобилизованных. Слова полковника приводит «ЧС-Инфо».

В училище подготовлен специальный учебный план. Педагоги корректировали его с учетом поставленных задач.

Каждый день резервисты проходят военную подготовку. Одной из важнейших локаций для военнослужащих является полигон.

− На полигоне в Новосибирской области военнослужащие отрабатывают «уничтожение» бронетехники противника в ближнем бою, а также выполняют броски учебно-имитационными гранатами, − отметил Ильфат Садыков.

Также мобилизованные проходят тактическую подготовку. На ней изучают, как правильно передвигаться по полю боя и какие огневые позиции занимать.

Кроме того, в рамках учебной программы резервисты осваивают навыки организационной химическо-биологической защиты.

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