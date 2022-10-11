В Новосибирске полиция ищет водителя автобуса за езду по обочине

Полиция ищет нарушителя. Фото: кадры из видео

В Новосибирске полиция ищет водителя автобуса, который не захотел стоять в пробке и решил ее объехать, нарушая всевозможные правила дорожного движения. Видео в сеть выложили очевидцы во вторник, 11 октября.

— Сотрудники ГИБДД ориентированы на установление личности водителя, установление всех обстоятельств и привлечения к административной ответственности, — пояснили в Госавтоинспекции.

По словам автора видео, водитель автобуса вырулил из затора и по троллейным путям объехал его. Потом он вернулся на дорогу через остановку транспорта, едва не сбив человека, и дальше поехал по встречной полосе, не желая стоять в пробке.

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