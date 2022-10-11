В Новосибирской области 42-летний мужчина ушел с работы и не вернулся

Мужчина пропал в Черепановском районе НОвосибирской области. Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирской области ищут 42-летнего Андрея Фохта. Он пропал в Черепановском районе, сообщила КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сибиряк проживал в поселке Высокая Поляна. Его местонахождение неизвестно с 6 октября.

− Мужчина находился на работе – недалеко от населенного пункта на лесной деляне. Оттуда ушел в неизвестном направлении. На данный момент нет информации, куда мог отправиться пропавший, − рассказала Алеся Яблонских.

Руководитель отряда добавила – мобильного телефона у Андрея с собой не было. В населенном пункте он не появлялся.

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в красный свитер, черные штаны и черные галоши.

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Фохта, сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber