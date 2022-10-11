Психолог рассказала, как самостоятельно справиться с детской травмой

Психолог рассказала, как взрослым бороться с детскими травмами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие взрослые люди страдают из-за психологических травм, которые родом из детства. Психолог Наталья Наумова рассказала, как с этим бороться. Слова эксперта приводит News.ru.

Прежде всего человеку необходимо прислушаться к своим чувствам и ощущениям. Здесь важно понять, когда подобное состояние появилось впервые.

Психолог отметила, что в основе детских травм лежат полученные ощущения.

− Иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок, − поделилась Наталья Наумова.

В детских травмах много негативных эмоций – гнева и обиды. Избавиться от гнетущих чувств поможет специальная гештальт-терапия.

Одна из техник называется «горячий стул». Суть в том, чтобы посадить объект своей обиды на условный стул и начать выплескивать все, что накопилось на душе.

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