В Новосибирске двое пьяных мужчин разломали почтовый ящик в жилом доме

Двое пьяных мужчин разломали почтовый ящик в подъезде жилого дома в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Двое пьяных мужчин разломали почтовый ящик в подъезде жилого дома. Инцидент произошел по адресу Краузе, 19/1, рассказали в группе «АСТ-54».
Сибиряки попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчины, шатаясь, стояли у лифтов. В какой-то момент они начали крепко обниматься. Вскоре им на глаза попался висящий на стене почтовый ящик.
Один из новосибирцев сильно ударил по ящику кулаком. Из-за этого передняя часть изделия деформировалась. Обсудив свои «боевые навыки», мужчины зашли в лифт.
Поведение сибиряков возмутило пользователей Сети.
− Взрослые же люди…
− Не там они свою «силушку богатырскую» демонстрируют, − высказались подписчики.
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