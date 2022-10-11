В Новосибирске 15 октября пройдет общегородской субботник

С 13 по 18 октября будут бесплатно вывозить мусор на Гусинобродский и Левобережный полигоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 15 октября состоится общегородской субботник. Власти уже определились с местами, которые будут убирать и для которых выделят инвентарь.

— Обращаю особое внимание глав районов на необходимость своевременного вывоза мусора с тем, чтобы уложиться в указанные даты. Также прошу уделить пристальное внимание памятным местам, знакам и мемориалам, — поручил мэр Анатолий Локоть.

В субботнике будут участвовать УК, ТОСы, хозяйствующие субъекты, предприятия и общественные организации. Также будет организован бесплатный вывоз мусора на Гусинобродский и Левобережный мусорные полигоны с 13 по 18 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер