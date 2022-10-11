Жители Центрального района Новосибирска жалуются на черных ритуальщиков

В Центральном районе Новосибирска активизировались черные ритуальные агенты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Центральном районе Новосибирска активизировались черные ритуальные агенты. Об этом КП-Новосибирск рассказал один из местных жителей.
По словам мужчины, эти люди представляются работниками официальных ритуальных агентств. Они пытаются заключить договор на оказание похоронных услуг еще при жизни человека.
− В последнее время ходят так часто, что пришлось повесить объявление в подъезде, − сообщил КП-Новосибирск собеседник.
Пожилые жительницы Центрального района уже бьют тревогу. Они боятся, что случайно попадут на удочку черных ритуальщиков.
Мужчина отметил, что в прошлом году как раз произошел один неприятный случай.
− Черные агенты приехали к умершему в подъезде пенсионеру раньше полиции, одновременно со скорой. И чуть не устроили драку, когда делили «клиента». В итоге бабушку, которая хоронила мужа, развели на 110 тысяч рублей, − вспоминает сибиряк.
Как бороться с ритуальщиками − никто из местных жителей не знает.
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