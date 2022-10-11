Новосибирец погасил 300-тысячный долг ради поездки в Казахстан на соревнования

После погашения долга мужчина поехал в Казахстан на соревнования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирцу пришлось оплатить 300-тысячный долг, чтобы отправиться на соревнования в Казахстан. Мужчина уже купил билеты, но не знал, что из-за долга его не выпустят из России.

— Больше всего его удивил запрет на выезд из Российской Федерации. Должник пришел в приёмные часы в отделение судебных приставов по Советскому району с просьбой снять временные ограничения, — сообщила судебный пристав-исполнитель Мария Овчинникова.

На приеме должник пытался объяснить, что из Казахстана он обязательно вернется в Россию после соревнований. Однако, чтобы снять запрет на выезд из страны, долг было нужно погасить, иначе никак. Это пристав и объяснил должнику.

Мужчина в тот же день выплатил 300 тысяч рублей долга, и с него сняли запрет. После сибиряк благополучно уехал в Казахстан, представлять Новосибирскую область.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер