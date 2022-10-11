Открытые конкурсы на строительство мусороперерабатывающих комплексов стартуют в Новосибирской области

Возвести мусороперерабатывающие комплексы должны за три года. Фото: правительство Новосибирской области.

С 13 октября стартует конкурс на участие в концессионных соглашениях по строительству и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов на левом и правом берегу Новосибирской агломерации.

— Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 10 октября утверждены конкурсные документации на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов. Прием заявок начинается с 13 октября этого года, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции.

На каждый объект объявлены самостоятельные открытые конкурсы. Это условие было выработано ранее Правительством Новосибирской области совместно с депутатами Законодательного Собрания региона. Открытые конкурсы позволят привлечь к участию максимальное количество субъектов рынка, в том числе новосибирские предприятия, что будет способствовать развитию конкуренции и отрасли переработки отходов в Новосибирской области.

Концессионер должен будет построить левобережный комплекс за 36 месяцев. Действовать соглашение будет 25 лет с момента заключения, в дальнейшем по обоюдному желанию сторон его можно будет продлить. Проектная мощность комплекса составит — 300 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера - не более 3 миллиардов 240 миллионов рублей.

Правобережный комплекс также должны построить за 36 месяцев, срок соглашения аналогичный — 25 лет с возможностью продления. Проектная мощность комплекса — 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера — 3 миллиарда 480 миллионов рублей.

Архипов подчеркнул, что максимально допустимый объем отходов для захоронения составит 40%, т.е. большая часть поступающих на объекты отходов будет перерабатываться.

Напомним, что левобережный комплекс будет находиться в Верх-Туле, а правобережный — в Раздольном. Кроме максимальной проектной мощности оговорена и минимальная. Для первого комплекса — не менее 255 тысяч тонн мусора в год, для второго — не менее 280 тысяч тонн.

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