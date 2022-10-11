В Оби местные жители остались без воды хорошего качества

Прокуратура города Оби проверила соблюдение законодательства о водоснабжении жителей домов по улице Путейцев.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Прокуратура города Оби проверила соблюдение законодательства о водоснабжении людей, проживающих в домах по улице Путейцев. Выяснилось, что права граждан были нарушены.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, вода, поставляемая местным жителям, не соответствует нормам предельных допустимых концентраций веществ. При этом чистую воду в необходимых объемах людям не привозили.
− Это привело к нарушению права жителей на получение качественной коммунальной услуги, − отметили в ведомстве.
Прокурор внес главе Оби представление об устранении выявленных нарушений.
Администрация города подала заявку в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, чтобы присоединится к подпрограмме «Чистая вода». Решение примут на заседании сессии совета депутатов Заксобрания региона.
Подвоз воды хорошего качества возобновили. Прокуратура Оби взяла данный вопрос под свой контроль.
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