В Новосибирске нашли водителя, сбившего мужчину и скрывшегося с места ДТП

Водителя привлекут к административной ответственности. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске нашли водителя, который сбил на Ипподромской 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Произошла авария в ночь на 10 октября.
— В ходе розыска водитель был установлен. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который управлял автомобилем «Опель Астра», — пояснили в городском ГИБДД.
Пострадавшего в ДТП мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя же привлекут к административной ответственности за то, что он покинул место аварии и за нарушение правил ПДД.
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