В Новосибирске нашли водителя, сбившего мужчину и скрывшегося с места ДТП

Водителя привлекут к административной ответственности. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске нашли водителя, который сбил на Ипподромской 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Произошла авария в ночь на 10 октября.

— В ходе розыска водитель был установлен. Им оказался мужчина 1997 года рождения, который управлял автомобилем «Опель Астра», — пояснили в городском ГИБДД.

Пострадавшего в ДТП мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя же привлекут к административной ответственности за то, что он покинул место аварии и за нарушение правил ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер