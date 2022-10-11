В Новосибирске сняли на видео водителя автобуса, несколько раз нарушившего ПДД

В Новосибирске ищут водителя автобуса, несколько раз нарушившего ПДД. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирске заметили водителя автобуса, который несколько раз нарушил правила дорожного движения. Видео появилось в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали подписчики, «героем» ролика стал человек за рулем автобуса №43. Шофер не хотел стоять в пробке, поэтому решил всеми возможными способами объехать затор.

На записи видно, что водитель стал объезжать другие машины по обочине. По словам автора видео, во время совершения маневра он чуть не сбил стоящего у остановки пешехода.

Спустя некоторое время нетерпеливый шофер выехал на встречную полосу. В салоне предположительно находились пассажиры.

В ГИБДД Новосибирской области отреагировали на публикацию. Они сообщили, что личность водителя устанавливают.

− Сотрудники ГИБДД ориентированы на установление личности водителя и всех обстоятельств, − сообщили в Госавтоинспекции.

Шофера-нарушителя привлекут к административной ответственности.

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