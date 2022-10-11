Новосибирская область заняла 1 место по благополучию населения среди регионов СФО

В рейтинге СФО Новосибирская область заняла 1 место. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирская область заняла 31 место в рейтинге по материальному благополучию населения среди субъектов РФ по итогам 2021 года. Среди СФО регион занял 1 место. Следом идут Кемеровская область и Красноярский край.

— По итогам 2021 года Новосибирская область набрала около 41 балла по итогам 2020 года — около 37 баллов, — пояснили в РИА Рейтинге.

Лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы — Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Обусловлено это высоким уровнем доходов населения, который компенсирует высокий уровень цен.

Подведя итоги за 2020 и 2021 годы, аналитики пришли к выводу, что рейтинговый бал вырос у 69 субъектов РФ. А это значит, что у большинства регионов позитивная динамика и показатели материального благополучия улучшаются.

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