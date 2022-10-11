Новосибирцы жалуются на глубокие ямы возле поликлиники №22

Глубокие ямы возле поликлиники №22 возмутили новосибирцев. Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска обратили внимание на глубокие ямы возле поликлиники №22 в Кировском районе. Пост появился в группе «АСТ-54».
Речь идет о территории у детского отделения. На фото можно заметить большое количество ям и неровностей на дороге.
− Там на машине ехать неприятно. Что уж говорить про мам с колясками, деток на самокатах и велосипедах, − отметил автор публикации.
Он вспомнил случай, когда 5-летняя девочка каталась на самокате около детского сада, упала и разбилась насмерть. Жизнь малышки оборвал неровный асфальт у дошкольного учреждения. Автор задался вопросом – неужели должна произойти еще одна трагедия, чтобы проблему начали решать.
− Там невозможно ходить уже, − подтвердила в комментариях одна из местных жительниц.
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