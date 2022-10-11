В Новосибирске неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД по Нск.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД ищут неизвестного водителя, который сбил пешехода на Ипподромской улице. Произошло все в ночь на 10 октября при невыясненных обстоятельствах.

– В 02:40 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, следуя по улице Фрунзе в сторону ул. Романова, у дома № 17 на улице Ипподромской при неустановленных обстоятельствах наехал на пешехода. После чего водитель скрылся с места аварии, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с серьёзными травмами госпитализировали. На вид ему 40 лет. Личность пешехода пока устанавливают.

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