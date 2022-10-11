«Сбивает с ног»: синоптики предупредили новосибирцев о сильных порывах ветра

Жителей Новосибирска синоптики предупредили о сильном ветре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 11 октября, в Новосибирске дует сильный ветер. По словам горожан, порывы буквально сбивают с ног.

– Ветер просто ужасный! Шла по улице, и меня в какой-то момент снесло на парня, который шёл навстречу, – рассказала КП-Новосибирск читательница.

О том, что на улице будет ветрено, предупреждали синоптики Западно-сибирского гидрометцентра. Так, по данным метеорологов, 11 октября порывы западного ветра местами достигнут 16 метров в секунду. При этом возможен небольшой дождь. Воздух в городе прогреется до +13 градусов.

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