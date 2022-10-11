Новосибирцев предупредили о гранатометных стрельбах на полигоне в Кольцово

Учения продлятся до 25 декабря 2022 года.
Фото: Александр КОЦ
Жителей Новосибирска предупредили о об учениях, которые проходят на полигоне НВВКУ в Кольцово.
— С 6 октября по 25 декабря 2022 года на полигоне «Кольцово» будет проходить интенсивная боевая подготовка с боевой стрельбой. Во избежание несчастных случаев на время учений проход по полигону «Кольцово» строго воспрещен, — пояснили в администрации Советского района.
Напомним, что кроме стрельб из гранатометов, пулеметов и автоматов, мобилизованные во время учений также отрабатывают «обкату бронетехникой». Призванные занимают окоп, а после бросают во «вражескую» технику учебно-имитационную гранату.
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