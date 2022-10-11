Зоопарки Новосибирска и Якутии обменялись животными

Новосибирский и якутский зоопарки обменялись животными. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

Новосибирский и якутский зоопарки обменялись животными. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Из столицы Сибири в Якутию отправились самка и самец глухаря обыкновенного, а также самка полярного волка. Животные поселились в республиканском зоопарке «Орто-Дойду имени Алексеева».

Республика, в свою очередь, передала Новосибирскому зоопарку имени Шило овцебыка. Он появился на свет в апреле 2022 года.

− В настоящее время все зоопарковые уже размешены на территории принимающих сторон, − отметили в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирский зоопарк привезли детеныша овцебыка. Его сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

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