Зоопарки Новосибирска и Якутии обменялись животными

Новосибирский и якутский зоопарки обменялись животными. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой
Новосибирский и якутский зоопарки обменялись животными. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.
Из столицы Сибири в Якутию отправились самка и самец глухаря обыкновенного, а также самка полярного волка. Животные поселились в республиканском зоопарке «Орто-Дойду имени Алексеева».
Республика, в свою очередь, передала Новосибирскому зоопарку имени Шило овцебыка. Он появился на свет в апреле 2022 года.
− В настоящее время все зоопарковые уже размешены на территории принимающих сторон, − отметили в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирский зоопарк привезли детеныша овцебыка. Его сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
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