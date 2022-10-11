Новосибирца, жестоко убившего приятеля, отправили в колонию на 8,5 лет

Сибиряка отправили в колонию строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Новосибирска признал виновным сибиряка, убившего друга во время застолья. Мужчину отправили в колонию строгого режима.

— В ночь на 21 декабря 2021 года двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в результате которой подсудимый нанес потерпевшему не менее 35 ударов руками и ногами, а также ранил мужчину колюще-режущим предметом в туловище и ногу. Потерпевший скончался на месте от кровопотери, — пояснили в суде.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер