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Происшествия11 октября 2022 8:36

Новосибирца, жестоко убившего приятеля, отправили в колонию на 8,5 лет

Сибиряк сначала избил друга, а потом порезал
Надежда КАСЬЯНОВА
Сибиряка отправили в колонию строгого режима.

Сибиряка отправили в колонию строгого режима.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Новосибирска признал виновным сибиряка, убившего друга во время застолья. Мужчину отправили в колонию строгого режима.

— В ночь на 21 декабря 2021 года двое мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в результате которой подсудимый нанес потерпевшему не менее 35 ударов руками и ногами, а также ранил мужчину колюще-режущим предметом в туловище и ногу. Потерпевший скончался на месте от кровопотери, — пояснили в суде.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.

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