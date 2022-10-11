В Новосибирске сбитого на улице Пермитина пешехода утащили в машину двое неизвестных

В Новосибирске сбитого пешехода утащили в автомобиль. Фото: стоп-кадры ЧП Новосибирск.

В Новосибирске на улице Пермитина местные жители заметили двух подозрительных мужчин, которые тащили в автомобиль мужчину, лежащего на асфальте возле «зебры». ДТП произошло вечером 9 октября, об этом очевидцы анонимно сообщили в группе «ЧП Новосибирск».

– На нерегулируемом пешеходном переходе крузак сбил мужика, оттащили в машину и увезли в больницу наверно, – рассказали в группе очевидцы.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск уточнили, что по публикациям в СМИ проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пока личности участников инцидента не установлены.

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