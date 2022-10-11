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Общество11 октября 2022 8:21

В Новосибирске в сентябре гэбээровцы выезжали на объекты больше 2000 раз

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за сентябрь. Группы быстрого реагирования за месяц совершили 2055 выездов
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ.

Наибольшее количество сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности в сентябре поступило от охранных сигнализаций - 1464. Вызовы нажатых тревожных кнопок приходили 458 раз, от автоматических пожарных сигнализаций поступило 111 извещений за месяц, по телефону - 22.

Самым распространенным правонарушением месяца стало хулиганство - 192 раза «гвардейцы» пресекали нарушения общественного порядка.

Всего за сентябрь 2022 года сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 374 правонарушения, задержан 191 гражданин, их совершивший, 20 из которых являлись несовершеннолетними. 66 раз за месяц осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.