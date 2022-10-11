Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное дело после смерти второклассника под Новосибирском

Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное после смерти второклассника на уроке физкультуры под Новосибирском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, которое возбудили после смерти второклассника в Сокуре. Напомним, 8-летний мальчик умер на уроке физкультуры. По предварительным данным, у ребёнка оторвался тромб.

– Трагедия произошла 10 октября днем. Мальчик вместе с одноклассниками выполнял разминку. Ему стало плохо, он упал. Учитель вызвала скорую, однако по пути в больницу ребенок скончался, – напомнили в Следственном комитете РФ.

Сейчас следователи допрашивают родственников и педагогов умершего второклашки. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Так, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по НСО Зарипову В.Б. представить доклад о первоначальных следственных действиях, а также об обстоятельствах смерти ребенка.

Как рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в школе, где произошла трагедия, мальчик рос в благополучной семье вместе со старшим братом. Хронических заболеваний у него не было. До урока физкультуры, который был третьим по расписанию, ребенок чувствовал себя хорошо, вел себя активно. Ему, по словам педагогов, стало плохо в начале занятия. Ребёнок присел на корточки и упал. До больницы его пытался донести охранник, но спасти мальчика не успели.

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