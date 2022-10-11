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Происшествия11 октября 2022 8:18

Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное дело после смерти второклассника под Новосибирском

По предварительным данным, у мальчика оторвался тромб
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное после смерти второклассника на уроке физкультуры под Новосибирском.

Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное после смерти второклассника на уроке физкультуры под Новосибирском.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, которое возбудили после смерти второклассника в Сокуре. Напомним, 8-летний мальчик умер на уроке физкультуры. По предварительным данным, у ребёнка оторвался тромб.

– Трагедия произошла 10 октября днем. Мальчик вместе с одноклассниками выполнял разминку. Ему стало плохо, он упал. Учитель вызвала скорую, однако по пути в больницу ребенок скончался, – напомнили в Следственном комитете РФ.

Сейчас следователи допрашивают родственников и педагогов умершего второклашки. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Так, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по НСО Зарипову В.Б. представить доклад о первоначальных следственных действиях, а также об обстоятельствах смерти ребенка.

Как рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в школе, где произошла трагедия, мальчик рос в благополучной семье вместе со старшим братом. Хронических заболеваний у него не было. До урока физкультуры, который был третьим по расписанию, ребенок чувствовал себя хорошо, вел себя активно. Ему, по словам педагогов, стало плохо в начале занятия. Ребёнок присел на корточки и упал. До больницы его пытался донести охранник, но спасти мальчика не успели.

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