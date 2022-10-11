Новосибирцев ждет премьера второго сезона сатирического треш-сериала «Секреты семейной жизни»

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Второй сезон «Секретов семейной жизни» не просто поддерживает градус комического абсурда, заданный первым сезоном - продолжение заметно поднимает ставки в этом круговороте насилия и любви. Центральный сюжет противостояния семейной пары и кровожадного до власти и денег следователя сопровождается интригующими второстепенными линиями новых харизматичных героев. Главными темами второго сезона становятся не только отношения внутри молодой пары (Никита и Полина по-прежнему посещают психолога, которому изливают душу), циничная борьба блогеров за популярность и подноготная политических интриг. В фокусе внимания - любовный четырехугольник. Борьбу за Полину ведут сразу трое мужчины, которые - по разным причинам - хотели бы связать с ней свою жизнь…

Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в апреле 2021 года. Проект был отмечен как лучший комедийный сериал на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии, в программе смотра было представлено 30 проектов со всего мира. Также сериал показали на 3-м российском фестивале Realist Web Fest, где он был награжден специальным призом. Это единственный в России смотр, на котором представлены лучшие веб-проекты мира.