Новосибирский депутат Антонов высказался о ракетных ударах по объектам инфраструктуры Украины

Новосибирский депутат прокомментировал удары по инфраструктуре Украины. Фото: vk.com/r.antonov.

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов посоветовал отнестись с пониманием к ракетным ударам по инфраструктуре Украины. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он заметил, что ни в коем случае нельзя копировать отношение украинцев ко взрыву на Крымском мосту.

– Разрушение критической инфраструктуры – это то, что приходится делать, так как это позволит разрушить экономический потенциал бывшей Украины, через это сократить сроки ведения боевых действий, и в конечном итоге уменьшить количество жертв со стороны мирного населения, – считает Ростислав Антонов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в марте депутат Антонов одним из первых прибыл на Донбасс, чтобы помогать местным жителям. Позже он стал советником главы ДНР по гуманитарным вопросам.

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