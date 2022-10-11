Новосибирский депутат Руслан Колник пополнил ряды добровольцев СВО

Депутат Новосибирского района от Партии «Справедливая Россия-За Правду» Руслан Колник. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Депутат Новосибирского района от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Руслан Колник ушел добровольцем в зону СВО, он уже прибыл в расположение своей части на территории ДНР.

Руслан Георгиевич родился в 1980 году в городе Ульяновске, с 2004 года проживает в селе Ленинское Новосибирской области. Является участником Чеченской войны, имеет боевые награды. Сам депутат прокомментировал свое решение так:

- Настрой нормальный. Я пошел, потому что надо идти. Это мой долг.

Ранее добровольное желание отправиться в зону проведения СВО выразили первый вице-спикер Заксобрания НСО, боевой офицер Андрей Панферов, депутат Заксобрания и главврач новосибирской больницы № 34 Ярослав Фролов, депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко и глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов (оба с боевым опытом).