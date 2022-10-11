В лесах Новосибирской области разрешили убить 241 дикое животное из-за опасного заболевания

В Новосибирской области охотникам разрешили отстрелить 241 дикого зверя из-за угрозы распространения трихинеллеза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Барабинском районе охотникам разрешили отстрелить 241 дикого зверя. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение трихинеллеза на территории региона.

Трихинеллез – это опасное для людей и животных заболевание. Заразиться им можно, съев мясо больного животного.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выпустило приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В соответствии с документом нужно убить 28 лисиц, 8 корсаков, 10 енотовидных собак, 165 барсуков, 17 куниц, 5 горностаев и 8 колонков. В общей сложности отстрелу подлежит 241 зверь.

Охотиться на них разрешено в период с 7 октября 2022 по 7 октября 2023 года.

− Разрешенные орудия охоты – огнестрельное охотничье ружье и самоловы, − уточнили в приказе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что опасное заболевание трихинеллез продолжает распространяться по районам Новосибирской области.

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