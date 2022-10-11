Бывшему прокурору Новосибирской области Фалилееву продлили арест

Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву продлили арест. Фото: прокуратура НСО

Дзержинский районный суд Новосибирска оставил под стражей бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, Фалилеева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ – «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Его задержали 16 февраля 2022 года.

Арест экс-прокурора продлили до 14 января 2023 года. Это следует из постановления суда от 10 октября.

Также по делу о взяточничестве судят бывшего заместителя Фалилеева Андрея Турбина. Он будет находиться под домашним арестом до 14 января. Так решил Центральный районный суд.

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