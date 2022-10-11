Томич украл у новосибирца сумку с 30-ю тысячами рублей на вокзале. Фото: стоп-кадр.

В зале ожидания на железнодорожном вокзале Новосибирск – Главный у 44-летнего мужчины пропала сумка с деньгами. Он обратился к транспортным полицейским. Они установили и задержали вора.

– Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за разбой, 49-летний житель Томской области. Подозреваемый заявил, что на втором этаже пригородного железнодорожного вокзала станции Новосибирск – Главный заметил кожаную сумку, рядом с которой никого не было. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, забрал ее себе и покинул пригородный вокзал, – уточнили подробности в УТ МВД по СФО.

Во дворе неподалеку вор вскрыл сумку. В ней нашел рюкзак, который забрал с собой. Сумку же припрятал в кустах. После чего вернулся на вокзал. Там его и поймали полицейские. Ущерб от преступления составил почти 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber