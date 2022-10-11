В Новосибирске пенсионер за рулём минивэна столкнулся с трамваем № 13. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 11 октября, на улице Серебренниковской в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.
– Водитель минивэна Nissan Presage решил испытать удачу в битве с трамваем №13 и потерпел поражение в неравном бою, – написали в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, что авария заблокировала движение на путях. Трамвай врезался в левый бок «Ниссана».
По словам очевидцев, за рулём минивэна был пожилой мужчина.
– За рулем был дедулька. Ехал в машине с женой и внуком. Он разворачивался. Проблема в том, что трамваи там сейчас ходят реверсивно по одной линии. Для автомобиля это как раз дальний путь. Возможно, что трамвай просто в зеркала было не видно, – написали свидетели аварии.
Новосибирцы заметили, что 13-й трамвай часто попадает в аварии:
– 13-й уже городская легенда! Но нашим водителям чужой урок – это не урок! – говорят горожане.
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