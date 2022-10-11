За вороненком нужен уход. Фото: vk.com/ishydom.zoonovosibirsk

В Новосибирске ищут дом вороненку-инвалиду. Птицу назвали Мистер Карр. Его нашли недалеко от города на автостоянке.

- Когда мужчина нам его принес, то мы обратили внимание, что у вороненка одна лапка торчит вперед. Подумали, что она сломана, и ему поможет операция. Птицу два раза оперировали, но безрезультатно. У вороненка рахит, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, руководитель приюта «С любовью и заботой».

Сейчас птице ищут нового хозяина. Того, кто готов взять шефство над ним. По словам Ольги, птица очень характерная.

- Мистеру Карру нужно правильно питание. Летом можно в вольере держать, а зимой - в квартире. Он не сможет быть на улице из-за плохого оперения. Он бывает раздражительный. Вороненок любит общение, но порой злится, когда кто-то рядом есть, - описывает подопечного женщина.

По словам Ольги, вороненок должен всегда сидеть и ходить по мягкой подстилке из-за своей болезни. В питании тоже есть нюансы: кормить Мистера Карра нужно мелконарезанной едой. К примеру, яйцом, сыром, мясом.

- Мы сейчас ищем человека, кто мог бы ухаживать за ним на постоянной основе, - говорит женщина.

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