Двое новосибирцев украли 6 миллионов рублей из фонда соцстрахования

Мошенникам грозит до 10 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске крупный предприниматель и его знакомый похитили 6 миллионов рублей из фонда социального страхования. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В течение трех лет 57-летний управляющий четырех компаний и его 34-летний подельник оформляли на себя завышенную зарплату сотрудникам и выплаты болеющим людям и работникам в декрете. Мужчин обвинили в мошенничестве при получении выплат. Им грозит до 10 лет колонии.

Имущество обвиняемых арестовали. Никто из них так и не признался в содеянном. Уголовное дело направят в Центральный районный суд.

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