В Новосибирске за 76 миллионов продают коттедж с банным комплексом

Коттедж с банным комплексом выставили на продажу в Новосибирске. Фото: Циан
Коттедж с банным комплексом выставили на продажу в Новосибирске. Объявление появилось в базе недвижимости «Циан».
Трехэтажный дом расположен в Заельцовском районе на улице Зимней. Коттедж сделан из кирпича. За него просят 76 миллионов рублей.
− Дом расположен в шаговой доступности от центра города, − отметил продавец.
Внутри есть вся необходимая мебель, оборудован лифт и профессиональный кинозал. Изюминкой объекта является собственный банный комплекс площадью 105 метров квадратных. В него входят сауна, бассейн, душевая и комната отдыха.
На территории также можно найти летнюю веранду. На участке действует система автополива.
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