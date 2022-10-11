Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 6:30

Ворота придавили машину на новосибирской автомойке

Очевидцы сфотографировали казус и опубликовали в соцсети
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Ворота придавили машину на новосибирской автомойке. Фото: "АСТ-54".

Ворота придавили машину на новосибирской автомойке. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 11 октября, в Новосибирске на автомойке произошёл неприятный инцидент. О нем рассказали очевидцы в соцсети.

– На автомойке на Гусинобродском шоссе ворота упали на въезжающий седан Hyundai Solaris, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Комментаторов ситуация не удивила. Они заметили, что качество обслуживания на этой автомойке оставляет желать лучшего:

– Держатели под ковры сломаны, света очень мало, напор воды плохой, – уверены подписчики паблика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber