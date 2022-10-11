Ворота придавили машину на новосибирской автомойке. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 11 октября, в Новосибирске на автомойке произошёл неприятный инцидент. О нем рассказали очевидцы в соцсети.

– На автомойке на Гусинобродском шоссе ворота упали на въезжающий седан Hyundai Solaris, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Комментаторов ситуация не удивила. Они заметили, что качество обслуживания на этой автомойке оставляет желать лучшего:

– Держатели под ковры сломаны, света очень мало, напор воды плохой, – уверены подписчики паблика.

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