В Новосибирске в начале 2023 года откроют новый корпус музыкальной школы № 5. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске заканчивают реконструкцию здания, куда переедет Детская музыкальная школа № 5. Расположен этот корпус на улице Дмитрия Донского. Первых учащихся там смогут принять в феврале 2023 года. Как идут работы на объекте, проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, превращение бывшего здания детсада в музыкальную школу заканчивается. Мэр отметил, что проводят работы по нацпроекту «Культура», который предполагает федеральное, областное и городское финансирование. Здание, по словам мэра, построили в начале 50-х годов. В связи с чем, оно было в удручающем состоянии, было достаточно проблем. Двухлетняя реконструкция полностью преобразовала его.

– Теперь оно отвечает всем современным требованиям. В дальнейшем ребята получат возможность развивать свои способности в комфортных условиях. Окончание работ намечено на конец месяца, после чего руководство школы сможет приступить к приобретению оборудования и получению лицензии, – сказал Анатолий Локоть.

Известно, что на реконструкцию в рамках нацпроекта «Культура» выделили свыше 70 млн рублей. Объект полностью отремонтировали. Там провели перепланировку, отвечающую требованиям музыкальной школы. Оборудовали зал для репетиций и концертов. Кроме того, благоустраивают территорию.

Сейчас же дети учатся в небольшом помещении на первом этаже жилого дома на улице Дмитрия Донского,20. Площадь его всего 250 квадратов. Посещают школу почти 400 ребят. Руководство и педагоги учреждения с нетерпением ждут открытия нового здания.

– Работаем с 8 до 21 часа, включая субботу и воскресенье, – сообщила директор Детской музыкальной школы № 5 Татьяна Нонкина.

Полноценно новый корпус заработает с сентября 2023 года. Туда проведут дополнительный набор учеников. Общее число ребят увеличат до 500: часть продолжат обучение в действующем здании, часть – уйдет учиться в новый корпус.

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