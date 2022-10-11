В Новосибирской области отправили в колонию черных лесорубов, укравших лес на 21 миллион рублей

В Новосибирской области поймали группу черных лесорубов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черные лесорубы в возрасте от 28 лет до 41 года получили реальные сроки за незаконную вырубку леса. Приговор четырем из них вынес Новосибирский районный суд. Еще трое находились в розыске, их дела суд рассматривает отдельно. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Участников осудили по четырем уголовным статьям о незаконной вырубке, краже, нарушении режима заказника, а также покупке либо хранении незаконно полученной древесины в целях последующей продажи.

Браконьеры рубили лес в Пашинском лесничестве, на Кудряшовском и Кубовинском лесохозяйственных участках еще в 2020 году. Общий ущерб государству от действий черных лесорубов оценили более чем в 21 миллион рублей. В другом случае они украли древесину почти на миллион рублей с чужого земельного участка.

Двое из участников группировки частично сознались в содеянном, однако не попытались возместить ущерб. Их приговорили к сроку от 2 лет до 3 лет и 1 месяца в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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