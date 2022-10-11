В Новосибирской области благоустроили 350 общественных пространств. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области активно благоустраивают общественные пространства. Делают это для мотивации населения к культурному времяпровождению. Кроме того, это способствует развитию малого предпринимательства и туризма в отделенных районах области. Благоустройство проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Вопросы об увеличении количества масштабных, многофункциональных общественных пространств обсудили на семинаре-совещании представители региональных и муниципальных органов власти, архитекторы и проектировщики. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

По словам министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, в Новосибирской области уже обустроили свыше 350 общественных пространств. Также известно, что 6 проектов из 5-ти городов региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов. При этом они стали любимыми местами для отдыха сибиряков.

– Поэтому необходимо как можно большему количеству малых городов и исторических поселений в этом конкурсе участвовать, – уверен министр.

В правительстве добавили, что три года назад, в 2019, в НСО реализовали проект в Тогучине. Речь о строительстве набережной и благоустройстве пляжа у озера на Заводской улице. Проект стал победителем Всероссийского конкурса. В 2020-21 годах в регионе реализовали три проекта-победителя: речь об оздоровительном комплексе «Савка» в Карасуке, благоустройстве центральной площади в Куйбышеве, а также общественном пространстве на Проездном переулке в Купино. В этом году, 2022, победу на Всероссийском конкурсе одержали 2 проекта. Это – «Новособорная площадь на аллее искусств» в Купино и «Благоустройство общественного пространства центрального парка в Черепаново». Реализуют их в 2023 году.

Победа во Всероссийском конкурсе дает право получения до 70 млн рублей на обустройство общественных пространств из федерального бюджета. Правительство Новосибирской области также финансирует такие проекты. В совокупности это предоставляет возможность создания сложных и масштабных проектов.

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