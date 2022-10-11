Двух мёртвых женщин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли двух мёртвых женщин. В обоих случаях спасателям пришлось вскрывать двери.

Первый труп нашли днем 10 октября в квартире на улице Титова. Женщина долгое время не отзывалась. В помещении, когда вскрыли дверь, обнаружили тело пенсионерки 1952 года рождения. Труп передали полиции.

Вечером того же дня вызов поступил на улице Рельсовую. Специалисты вскрыли дверь, в квартире нашли неустановленную женщину без признаков жизни. Тело также передали полицейским, сообщили в службе спасения МАСС.

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