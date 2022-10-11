Следователи возбудили уголовное дело после смерти второклассника на уроке физкультуры в Сокуре

Возбуждено уголовное дело после смерти второклассника под Новосибирском.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти 8-летнего мальчика на уроке физкультуры в школе села Сокур. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Виновным может грозить до двух лет тюрьмы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о предварительной причине смерти мальчика. Трагедия произошла 10 октября. Стало известно, что у ребенка была сердечная недостаточность.
В настоящее время следователи допрашивают родственников мальчика и школьных учителей.
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