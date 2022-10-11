В Новосибирске беременная женщина лишилась денег в супермаркете . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на супермаркет на улице Титова. Как утверждает женщина, там ее оставили и без денег, и без товара.

– 9 октября утром пришла купить на завтрак хлеб, огурцы и баночку икры. Захотелось беременной женщине побаловать себя. Оплату проводила на кассе самообслуживания. Оплачивала товары бонусами + банковской картой. После оплаты касса зависла и вывела чек нулевой оплаты, – написала на «Флампе» женщина.

По словам беременной, она позвала администратора и объяснила ей ситуацию. Та заявила, что оплата не прошла и сказала, что товар нужно снова оплачивать. При этом деньги и баллы ранее списали с покупательницы.

– На мою просьбу жалобной книги администратор психанула и пошла к себе в подсобку. Сказала, что если я заберу товар, то на меня будет напишут заявление. Товар оставила в магазине, – добавила сибирячка.

Женщина пояснила, что написала в поддержку магазина. Но ей до сих пор не ответили.

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