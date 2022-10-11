В Новосибирске 32-летнего контрабандиста стероидов приговорили к условному сроку

Бодибилдер-контрабандист незаконно прислал стероиды в Россию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировском районном суде вынесли приговор 32-летнему жителю Искитимского района Новосибирской области. Его осудили по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В июне 2022 года он заказал по почте тестостерон и стероиды, чтобы накачать мышцы. Однако мужчина не оформил необходимую документацию, в которой указана цель привоза из-за границы сильнодействующих веществ.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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