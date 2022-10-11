Заморозки с дождем придут в Новосибирск после аномального потепления в октябре

В Новосибирск придет похолодание. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Похолодание и дождь придут в Новосибирск после октябрьского бабьего лета. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Северо-западный ветер усилится до 14-16 метров в секунду. В течение трех дней, с 11 по 13 октября, температура днем будет падать от +13 до +7 градусов. Ожидается пасмурная погода и дождь. В четверг, 13 октября, ночью будет уже -1. Возможен снег.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала прогноз погоды на октябрь 2022 года.

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